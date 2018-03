Nol Houtkamp: de man die honkbal in Nederland groot maakte

Nol Houtkamp was als coach zoals hij was als vader, zegt zijn zoon Andy Houtkamp. 'Strikt, streng en recht door zee. Je moest hem niet tegenspreken. Als het ­regende en hij zei dat het droog was, dan was het droog.'



Houtkamp, die 22 februari op 89-jarige leeftijd in Haarlem overleed, was een icoon van het Nederlandse honk- en softbal, een sport die door de Amerikaanse bevrijdingslegers naar Europa was meegenomen en juist in Nederland na de oorlog een grote vlucht nam.