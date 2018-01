Noah of Emma? In Zeeland zijn Jan en Johanna de populairste babynamen

Familie

We wilden een nieuwe Jan in onze generatie brengen Annelies den Boer

Annelies den Boer (27) uit het Zeeuwse Zierikzee gaf haar zoon, geboren in september vorig jaar, de doopnaam Jan Johannes. Haar eigen vader heet Jan, en de vader van haar man is Johannes gedoopt. Ook de beide opa's van haar man heten Jan (één opa leeft niet meer). 'We houden er wel van om te vernoemen', aldus Den Boer. 'En we vonden het een heel leuke naam.' Dat Jan nu de populairste jongensnaam van Zeeland is, verbaast haar. 'Wij kennen niemand onder de dertig met de naam Jan. We wilden een nieuwe Jan in onze generatie brengen.' De naamkeuze kon op groot enthousiasme rekenen bij haar familie. 'Mijn vader was er helemaal ondersteboven van.'



Voor de familie Slager uit Brouwershaven heeft de vernoeming van hun 'Jantje' nog een extra betekenis: de familienaam dreigde uit te sterven. 'De zussen van mijn man en zijn tantes hebben kinderen, maar die heten natuurlijk geen Slager. De broer van mijn schoonvader heeft géén kinderen, dus mijn man was de laatste tak in de familie met de naam Jan Slager.' Met de geboorte van hun zoon is de familienaam weer voor een generatie gered. 'We zien het als een eerbetoon. We zijn trots op onze familie.'