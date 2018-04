Nico komt erachter dat hij alles alleen moet doen en wil ook een streetteam

Ik las zaterdag in de Volkskrant het verhaal over Dotan, legde de krant weg en liep de tuin in. 'Waarom heb ik geen streetteam?', vroeg ik Tanja. 'Misschien omdat je nooit op straat komt', zei ze. Daar moest ik even over nadenken. 'Dan heb je toch juist een streetteam nodig? Dan kan ik als artiest lekker thuis gaan zitten scheppen en ondertussen is mijn streetteam actief in steden waar ze me nog niet kennen. Bilthoven bijvoorbeeld, daar liep ik laatst over straat en niemand herkende mij. Als je een streetteam hebt, dan lossen zij dat op.' 'Je staat in mijn zon', zei Tanja.