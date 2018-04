Nico Dijkshoorn over de kunst van het aanraken

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam brak een bezoeker dit weekend een kunstwerk van Jeff Koons. Ik dacht meteen aan het warmhoudplaatje. Ik was 8 en ik zat tegenover mijn ouders. Een Chinees zette het ding vlak voor mij op tafel. Ik wist, zonder dat ik ooit een warmhoudplaat had gezien, dat ik dit niet mocht aanraken.



Diep in het apparaat flakkerden vlammetjes. Mijn vader praatte met een Chinees over honkbal. Of ze dat in China ook kenden. Nee? Moesten ze echt eens gaan proberen. Voor honkbal moest je heel slim zijn. Ik had hem het verhaal al honderden keren horen vertellen.