Nico Dijkshoorn: 'Ik heb tot een jaar geleden gedacht dat je van melk een langere lul kreeg'

Dit weekend zat ik met mijn dochter op de bank en wij keken het reclameblok. Halverwege stond zij op om koffie te zetten. Terwijl het apparaat een koffiegeluid maakte, riep ik: het is Unlimited Madnessmaand, zeggen ze. Hier, hoor maar. Ze zeggen het weer. Het is de hele maand Unlimited Madnessmaand. Wat een geluk! Wat gaan we doen vanavond? Varkens beschilderen, ze een Portugese naam geven en dan een kilo muesli over ze uitstrooien? Of zullen we naar de film gaan en dat ik gillend op de trap ga liggen met een foto van mijn moeder in de hand?