Moet je iets op of rondom het geslachtsdeel van je partner schrijven? Zeker weten

Bedoelde ze te zeggen dat ze net niet tevreden was met zijn geslachtsdeel?

De eerste vraag luidt: moet je op of rondom geslachtsdelen schrijven? Alleen met toestemming van de drager van dat geslachtsdeel. Een keer, dit is een zijspoor, vroeg iemand aan de Seksrabbijn: 'Kun je mijn buik signeren?' Dat kan, maar het moet geen gewoonte worden, anders worden er helemaal geen boeken meer verkocht.



Het volgende bericht van de dame met wie de Seksrabbijn een afstandelijke vriendschap onderhield die net niet platonisch kon worden genoemd luidde: 'Baas boven baas.'



Hierdoor was de Seksrabbijn in verwarring gebracht. Bedoelde ze te zeggen dat ze net niet tevreden was met zijn geslachtsdeel? Of wilde ze te kennen geven dat er een ander geslachtsdeel haar leven binnen was gemarcheerd waardoor haar behoefte was vervuld? Moest hij haar woorden zo interpreteren: aan jouw geslachtsdeel heb ik even geen behoefte, maar een keer per maand een goed gesprek wordt als wenselijk ervaren.