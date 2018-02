Misschien is God wel helemaal niet zo streng

Op een caféterras in het park zaten twee meisjes van een jaar of 18, dikke sjaals om, de handen om hun koffiekopjes gevouwen. Het was zonnig, maar koud. Het ene meisje was klein en gedrongen, met sluik, blond haar dat in een lage paardenstaart was gebonden. Het andere, lang en slank, droeg een enorm dik, roze ski-jack boven skinny jeans en leek daardoor op een flamingo.



'Het lijkt me zó tof om hier te wonen...', verzuchtte de kleine. 'Maar ook wel wennen zeker? Zo in je eentje op een kamer? Mis je thuis niet?