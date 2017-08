Maria Martin-Boeke was beschermvrouwe muzikaal erfgoed

Mensen wilden niet altíjd over componist Frank Martin en zijn werk praten. Zijn weduwe Maria Martin-Boeke wel. 'Ik leef geheel in dienst van zijn herinnering', zei ze. Sinds het overlijden van haar echtgenoot in 1974 stelde ze de muzikale nalatenschap van mogelijk de bekendste componist van Zwitserland veilig.



In 1979 richtte ze in Lausanne de Société Frank Martin op met als eerste voorzitter violist Yehudi Menuhin. Een paar maanden later ging ze in Nederland van start met de Frank Martin Stichting.