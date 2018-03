Mag je nog het bed delen met een politieke tegenstander?

In tijden van polarisatie is de vraag urgent of je het bed mag delen met een politieke tegenstander. Stel, je bent overtuigd lid van de PvdA, voorzover dergelijke leden nog bestaan, mag je met Ewald Engelen naar bed? Uiteraard. Je moet met iedereen praten, want niet praten betekent dat je de ander opgeeft en als wij mensen opgeven, zouden wij ook niet meer tegen de doodstraf kunnen zijn. Waarmee maar gezegd is: zelfs, of misschien ook juist discussies over de doodstraf kunnen tot fysieke intimiteit leiden.



Het strelen, likken, bijten, oftewel de seksuele opwinding, liggen immers in het verlengde van het spreken. U mag best tegen een politieke tegenstander zeggen: 'Ik heb je niet met woorden kunnen overtuigen, misschien lukt dat wel met mijn lichaam.'