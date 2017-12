Lezersdilemma: Moet ik mijn vader helpen verbouwen?

Mijn vader (75) laat een woning verbouwen die hij verhuurt. Een cadeau aan ons, voor later. Ik heb hem meermaals ermee geholpen. Laatst lukte het mij niet. Hij was teleurgesteld en zei dat hij de afronding van de verbouwing belangrijker vond dan mijn wandeling met een vriendin. Ik was geïrriteerd over zijn oordeel over mijn tijdsbesteding. Ik zou willen dat hij mijn 'nee' respecteert, ongeacht de reden. Hij vindt dat ik hem moet helpen omdat hij meer voor mij heeft gedaan dan andersom, wat waar is. Hoe komen we hieruit?