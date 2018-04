Koppels trouwen nauwelijks meer in algehele gemeenschap van goederen na nieuwe wetgeving

Peiling

Minister Dekker (Rechtsbescherming) kondigde in februari dit jaar het plan aan om de algehele variant buiten de huwelijkse voorwaarden te laten om de optie gemakkelijk en betaalbaar te houden. Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, vond het voorstel van Dekker 'opmerkelijk' omdat het zo kort na de invoering van de wet volgde. De notariskoepel was zelf namelijk voorstander van de wetswijziging. Netwerk Notarissen deed daarom een peiling onder 222 aangesloten notarissen om uit te zoeken hoeveel animo er in de praktijk nog is voor trouwen in algehele gemeenschap.



Uit die peiling blijkt dat gemiddeld slechts 13 procent van de mensen bij de notaris naar de vroegere standaardoptie vraagt. Ook kiezen koppels na voorlichting vaker voor andere opties, zoals trouwen in 'obligatoire' gemeenschap van goederen. Van der Geld: 'Dus als iemand eigenaar is van een huis, dan heeft de ander geen recht op de helft van het huis zelf, maar wel op de waarde ervan. Als de partner die geen eigenaar is van de woning schulden krijgt, kan zijn schuldeiser geen beslag leggen op de woning. Als je in algehele gemeenschap van goederen trouwt, kan dat wel.'