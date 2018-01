Kijken naar schaatsen is leuk, zelf schaatsen is wat anders

Maandagochtend is ze om half 7 present. 'Mijn ouderwetse radiootje zachtjes aan, Radio Noord-Holland of een lekkere soulzender op. Voor mijn mannetje en mij is het samen uit, samen thuis. Hij brengt mij naar de ijsbaan, rijdt door naar de garage waar hij werkt en om 4 uur haalt hij mij weer op. Dan gaan we eerst even boodschapjes doen. Thuis in de Jordaan ga ik achter het fornuis, hij gaat douchen. En dan maken we er een gezellige avond van samen.'



Het seizoen loopt van oktober tot eind maart. Voorheen vertrok Marja op vakantie zodra de baan dichtging, 'omdat ik anders in een gat viel'. Ze miste ze echt, 'de klantjes' die haar kerstkaarten sturen en haar met flesjes wijn en chocolade bedanken voor de goede zorgen. In de zomer werkte ze bij het Paleis op de Dam. Tegenwoordig is de winter werkseizoen en de zomer uitrustseizoen. Dan verblijven Marja en haar man in hun appartementje in het Spaanse Calpe, waar het óók behoorlijk gezellig kan worden.