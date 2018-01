Jongeren vinden partnergeweld als zelfverdediging acceptabeler dan ouderen

Verdediging

Schaamte en schuldgevoel maken dat het geweld achter de voordeur verborgen blijft, schrijven de onderzoekers

Majone Steketee, directeur van het Verwey-Jonker Instituut en niet betrokken bij dit onderzoek, vindt de uitkomsten schokkend maar niet verbazingwekkend. 'Partnergeweld is een groot probleem dat meer aandacht behoeft.' Zij zegt dat geweld zelden eenzijdig is. 'Bijna iedereen die wordt aangevallen verweert zich door zelf terug te slaan. De rechtvaardiging van zelf geweld gebruiken als verdediging is iets anders dan geweld acceptabel vinden.' Dat jongeren vaker dan ouderen slaan of schoppen uit zelfverdediging acceptabel vinden, herkent Steketee uit haar eigen onderzoek naar huiselijk geweld. 'Het wil zeker niet zeggen dat ze mishandeling van een partner tolereren. Jongeren die thuis geweld tussen ouders meemaken voelen zich vaak machteloos en willen iets doen, ze komen tussenbeide soms door zelf geweld te gebruiken.'



Het verschil in opvatting tussen de generaties verklaart zij ook uit het feit dat jongeren zich doorgaans onmachtig voelen als er geweld is in het gezin, waardoor zij zich mogelijk minder weerbaar voelen dan ouderen. Vrouwen zijn stelliger gekant tegen geweld binnen een relatie dan mannen. De laatste zijn volgens de onderzoekers vaker neutraal of 'vermijdend' in hun oordeel en doen uitspraken als 'Het slachtoffer zal het wel hebben uitgelokt' of: 'Beiden hebben schuld.' In eerste instantie noemt slechts 1 procent van de ondervraagden in het vandaag gepresenteerde onderzoek geweld als slaan en schoppen binnen een relatie acceptabel. Maar de grenzen verschuiven zodra concrete situaties worden voorgelegd.