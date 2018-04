Jomande Prins uit Den Helder gaat uit wandelen met haar trouwe Coen

'Ik zeg altijd maar: een hond maakt gezond.' Dus wandelt Jomande Prins (64) iedere dag anderhalf uur met golden retriever Coen (1) door de natuurgebieden van Den Helder. 'De buitenlucht, het bewegen. Dat is het lekkerste wat er is.' Coen is al haar derde golden retriever; Casper en Cees gingen hem voor. De terugkerende C is een eerbetoon aan Chowy, Jomandes bastaardhond die in 1987 overleed.



Sinds 1 januari is Jomande met pensioen. 'Het is even wennen. Ik heb 45 jaar gewerkt, waarvan de laatste 27 in de thuiszorg. Maar het douchen en aankleden van tien cliënten per ochtend werd te zwaar.' Iedere woensdag is Jomande nog wel vrijwilliger in een verzorgingstehuis in Den Helder. 'Ik werk graag met ouderen. Je leert hoe ze omgaan met dingen als niet meer zelfstandig kunnen wonen, of het verlies van een partner.'