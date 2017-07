Inpaktips neem ik niet meer serieus

Rond deze tijd van het jaar begon ik altijd met het ingespannen lezen van inpaktips in bladen en op internet. Ik heb handleidingen en dwingende voorschriften nodig voor het dagelijks leven, en daardoor heb ik als je het bij elkaar optelt inmiddels twee keer de omvang van James Joyce' Ulysses gelezen, maar dan in inpaktips.



Het probleem is dat ik ze niet meer serieus neem. Ik was al af van het idee dat je meer kunt inpakken als je al je kleren oprolt - of ik was in elk geval af van het idee dat ik ooit het energieniveau en de drive zou hebben om dat te doen.