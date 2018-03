In tijden van #MeToo kunt u seks best halverwege afbreken

Veins een hartinfarct of een andere noodsituatie

De Seksrabbijn herinnert zich dat hij een keer aan het vrijen was toen een kater, die al de hele dag had liggen sluimeren, hem overmande. Zijn hoofd werd zwaar, het bed werd een deinend schip, zijn geslachtsdeel werd in slaap gewiegd. Op dergelijke momenten moet je niet zeggen: 'Die Moezelriesling is me fataal geworden', en in slaap vallen. Veins een hartinfarct of een andere noodsituatie.



Colette schrijft in De eerste keer dat ik mijn hoed verloor: '...dat je me genot geeft als een vorm van steun, als een beste manier om de demonen van koorts, woede en onrust uit me te verdrijven...'



Zeker, er is de verliefde seks, waarover ook op deze plek is geschreven, maar er is ook de seks waarbij het genot niet zozeer een vorm van steun is als wel een vorm van bezigheidstherapie, waarbij de Seksrabbijn de mogelijkheid openlaat dat ook bezigheidstherapie steun kan zijn, maar soms heb je genoeg van de therapie.