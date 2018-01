Ik woon heel goedkoop achter de boerderij in een omgebouwde varkensstal

'Het is even wennen', zegt Esther de Best (43) meerdere keren. Dat is niet zo gek: tot vorig jaar juni was ze postbezorger in Beverwijk. Nu woont ze op het platteland in het Noord-Hollandse plaatsje Hoogwoud, waar ze de naast haar huis gelegen museumboerderij West-Frisia beheert.



Dus leidde ze maandagochtend een vergadering ter voorbereiding op de expositie over houtbewerkingsgereedschappen, die in juni begint. Dus kan ze in het weekend niet meer de hele dag in haar pyjama 'lummelen', omdat elk moment een van de 45 vrijwilligers voor de deur kan staan.