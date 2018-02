Ik snap bar weinig van genderneutraal opvoeden

Afgelopen weekend stond er een stuk in de krant over 'genderneutraal opvoeden'. Verbaasd begon ik te lezen. Voedt niet ieder normaal mens zijn kinderen 'genderneutraal' op? Ik ken tenminste geen meisjes die van hun ouders niet met autootjes mogen spelen of jongens die angstvallig uit de poppenhoek worden weggehouden. Zelfs in míjn jeugd was een dergelijke opvoeding al achterhaald. Inmiddels is zowat iederéén ervan overtuigd dat we onze jongens dezelfde normen en vaardigheden moeten bijbrengen als onze meisjes, ze hetzelfde speelgoed aanbieden, dezelfde toekomstperspectieven voorschotelen en ze hun eigen kleren laten kiezen (al leidt dat laatste onvermijdelijk tot peuters (m/v) die per se een glitterstola om willen naar een begrafenis).