Hoe zeg je nee tegen seks als je in een relatie zit, zonder dat de ander zich afgewezen voelt?

We weten dat je nee moet zeggen als je geen zin hebt, we weten ook dat nee nee is. Desondanks heb je altijd een paar hardleerse individuen. Maar hoe zeg je nee als je in een relatie zit zonder dat de ander zich afgewezen voelt?



Een vriendin van de Seksrabbijn duwde hem eens zachtjes met haar voet van zich af. Dat kan en misschien is lichaamstaal in dergelijke gevallen minder pijnlijk dan omstandige verklaringen, beloften ('we gaan morgen vrijen, dan ga ik je zo verwennen') en excuses ('ik ben net ontslagen, denk je dat je zin hebt om te neuken als je net ontslagen bent?').