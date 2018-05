Hoe vaak heeft u seks gehad met uw bedpartner? Geef een feestje bij een rond getal!

Verstandig om met uw partner af te spreken: als we duizend keer met elkaar naar bed zijn geweest mogen we allebei een keer met iemand anders naar bed

Om dit probleem te bestrijden kunt u of uw partner doen alsof u iemand anders bent. Harold Pinter heeft daar een mooi toneelstuk over geschreven. Maar de seculiere medemens zal misschien moeite hebben te geloven dat de partner die al tien jaar Maja heet en in Weert geboren is op een avond is veranderd in Sophie uit Bordeaux. Toch is het de moeite waard om het te proberen. Als het niet lukt, kunt u altijd nog naar Bordeaux om Sophie te zoeken.



Ook is het verstandig met uw partner af te spreken: als we duizend keer met elkaar naar bed zijn geweest mogen we allebei een keer met iemand anders naar bed.



Dat schept wat lucht in de relatie.



Huiswerk voor volgende week: houd in een dagboekje bij hoe vaak u al met uw partner of friend with benefit naar bed bent geweest. Geef een feest als een rond getal is gehaald (100, 500, 1000 et cetera).