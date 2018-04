Hoe een koninklijk bezoekje aan de supermarkt eruitziet (in Sylvia's fantasie)

Er is nogal wat te doen over de kosten van ons koningshuis. Bijna 350 miljoen per jaar, 20 euro per inwoner; mijn gezin is dus zo'n 100 euro per jaar kwijt aan de monarchie. Ik vind dat niet zo erg. Ik vergeet bijvoorbeeld ook altijd het statiegeldbonnetje in te leveren bij de kassa van de supermarkt, en dat is op jaarbasis een grotere schadepost dan die 100 euro voor het koningshuis.



À propos supermarkt: ik las dat koning Willem-Alexander 'gewoon in de rij staat bij Albert Heijn'. Daar keek ik wel even van op. Ik zag hem voor me: de hermelijnen mantel zou hij er wel niet bij aantrekken, maar die oranje sjerp om zijn koninklijk embonpoint wilde niet van mijn netvlies wijken.