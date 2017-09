Het multitalent dat in alle opzichten een echte bohemien was

Ze was met haar boeken de oma van alle kinderen, zo stond in het overlijdensbericht van Noni Lichtveld. Niet alleen van Mari Searby, haar kleinkind dat op 15-jarige leeftijd bij haar introk en zich altijd om Lichtveld heeft bekommerd.



Ze was ontwerper (bijvoorbeeld van een van de allereerste vlaggen van Suriname), decorbouwer (bij de gezelschappen van Cees Laseur, Peter Sjaroff, Karl Guttmann en Sonia Gaskell), illustrator (van de Afro-Caribische mythische spin Anansi) en schrijver. 'In alle opzichten was ze een bohemien', zegt Mari over haar oma die op 16 augustus overleed in het Rosa Spier Huis in Laren.