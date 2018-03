Het lastigste aan yoga is volgens Aaf niet het knopen en vouwen van je lichaam

Het lastige met yoga is, behalve yoga zelf, dat het geestelijk ook keihard werken is. Althans, aan het begin van de les, daarna is het alleen maar vouwen en knopen en je zorgen maken of jouw haar iemands tenen raakt of jouw tenen iemands haar.



Maar meteen aan het begin van de les is er die moeilijke opdracht die de yogajuf je geeft: je moet een intentie voor jezelf zetten. Dat is krottig Nederlands, dat weet ik, maar op de plekken waar ik yoga beoefen, wordt louter Engels gepraat, dus ik ken het alleen als 'set an intention for yourself'.