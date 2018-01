Het eeuwige leven: dé Mondriaan-expert Joop Joosten (1926-2017) van Nederland

Kunstexpert Joop Joosten had thuis in Leiden alleen al veertig meter archief over Piet Mondriaan, wiens werk hij uitputtend had beschreven. In de afgelopen vier jaar kon dit worden overgebracht naar het RKD - het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis - in Den Haag, dat mede dankzij zijn inspanningen nog bestaat.



Joosten was zonder twijfel de grootste kenner van het werk van Mondriaan in Nederland. Zijn oeuvrecatalogus over Mondriaan geldt als het standaardwerk en leverde hem in 2006 een eredoctoraat in de Letteren op van de Universiteit van Amsterdam.