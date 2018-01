Herman Quarles van Ufford: aristocraat met een gouden schaatshart (1929-2017)

Jonkheer Herman Quarles van Ufford was chef de mission tijdens twee Olympische Winterspelen in de gloriedagen van Ard en Keessie.



Van zijn team wonnen Kees Verkerk, Ans Schut en Carrie Geijssen goud in 1968 in Grenoble en Stien Kaiser en Ard Schenk (driemaal) vier jaar later in Sapporo. Nu zijn schaatssuccessen gewoon, maar toen was dat uitzonderlijk.



Tot twee keer toe was hij voorzitter van de KNSB - een sportbond waar het in die tijd af en toe flink kon spoken.