Heeft u weleens snert met een gerookt knietje gegeten?

Door de slijmerige motregen fietsen hielp wel een beetje tegen de driedubbele kerstkater, maar toen het écht ging gieten was de lol eraf. Ik vond beschutting onder de luifel van de slager in de Kinkerstraat. Hij was dicht. Gesloten tot 2 januari. Het licht was uit, de schappen leeg. Een gek gezicht, want het is er altijd zeer druk: een echte volksslager, die behalve de gebruikelijke vinken, schijven en lapjes ook incourante onderdelen van dieren verkoopt, zoals poten, oren, tongen en nieren; niet omdat dat hip is, maar omdat hij dat altíjd al deed.



Er komt een gevarieerde clientèle op af; grijnzende Aziaten die een complete varkensbuik komen halen, de tepeltjes er nog aan; dikke Surinaamse moekes om kippenpootjes voor de roti masala; Polen die bij de bereiding van hun zuurkool de royale hompen reuzel niet schuwen en oude dames met een hoedje, die helemaal uit de Rivierenbuurt komen trammen voor een ossenworstje.