Hayat moet naar het Marokkaanse consulaat: 'Daar is alles mogelijk, maar vooral veel onmogelijk'

Ik staar naar mijn Marokkaanse ID-kaart. Die is hartstikke verlopen. Onze vakantie naar Marokko kan dus in de knel komen aangezien de douane daar geen genoegen neemt met mijn Nederlandse paspoort; ik moet ook 'la carte nationale' afgeven. Ik vloek, zucht en frons, dit had ik veel eerder moeten regelen, in plaats tot het laatste moment te wachten om naar het Marokkaanse consulaat te gaan. Gad-ver-damme.



El consolia is niet mijn favoriete bestemming. Ik sta evenmin te juichen als ik hier op het gemeentehuis mijn paspoort of rijbewijs moet vernieuwen: er zijn leukere dingen dan in de rij staan met mislukte pasfoto's in je hand.