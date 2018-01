Hans was revolutionair in zorg voor dementerenden

Huiselijke woonomgeving

Het beleid van een huiselijke woonomgeving werd in 1989 verder doorgetrokken met de bouw van het Anton Pieckhofje in de Haarlemse wijk Schalkwijk. Daar werd voor 36 mensen met dementie een eigen complex gebouwd, waar ze in zes groepjes van zes gingen wonen. Ze deden zelf het huishouden en bepaalden ook zelf de dagindeling. Het project trok wereldwijd de aandacht. Zelfs uit Japan en de VS kwamen mensen naar het Anton Pieckhofje kijken. Ook toen Houweling in verpleeghuis Polderburen in Almere ging werken werd het concept geïntroduceerd.



Hans Houweling, die 17 november aan de gevolgen van kanker overleed, werd geboren in een gereformeerd gezin van acht kinderen in het Haagse Loosduinen. Zijn vader beheerde een postkantoor en zijn moeder had een sigarenzaak. Hij ging geneeskunde studeren aan de VU in Amsterdam. Hier werd hij lid van een groep van kritische 'linkse' artsen die het Medisch Comité Angola oprichtte en een groepspraktijk in de nieuwe stad Almere wilde beginnen.