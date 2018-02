Groningse bohemien op rode loper in Hollywood

In augustus vorig jaar kreeg Bert Dijkhuizen in Hollywood de Independent Film Festival Award voor De koffer van Rinus (The Rinus Suitcase) - een documentaire over de zelfmoord van een 17-jarige jongen. De film was slechts met een iPhone en een oude Sony-camera gemaakt. De gang over de rode loper was een hoogtepunt in zijn leven.



Vlak voor kerst werd slokdarmkanker bij hem vastgesteld. Bert Dijkhuizen - muzikant, kraker, politiek activist, schrijver en filmer - overleed 15 januari op 57-jarige leeftijd.