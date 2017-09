Geert Henderickx (1953-2017) was nestor van de Nederlandse poprecensenten

Hij wilde niet aftakelen met chemo's en bestralingen. Daarom besloot hij tot euthanasie Ludo Diels

Geert Henderickx was vormgever van boeken (onder meer de goedkope bulkboeken voor scholieren) en tijdschriften. Maar hij is vooral bekend als popjournalist. Vanaf 1973 werkte hij als freelancer voor het muziekblad Oor en werd hun langstzittende recensent. 'We zullen Geert enorm missen. En vooral ook zijn soms onnavolgbaar virtuoze schrijfstijl, vol stilistische acrobatiek', aldus een in memoriam in Oor. Later schreef hij ook voor het blad Heaven, waarvan hij mede-eigenaar werd.



Henderickx overleed 1 september op 64-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht. Oorzaak was darmkanker, die vijf maanden geleden bij hem was vastgesteld. Diels: 'Hij voelde zich toen al even niet lekker en dacht dat het aan een darminfectie lag. Ineens bleek het kanker te zijn. Hij wilde niet aftakelen met chemo's en bestralingen en er als een oude man gaan uitzien. Daarom besloot hij tot euthanasie.' Op zijn crematie waren onder anderen Frank Boeijen, JW Roy, Jack Poels van Rowwen Hèze en Maurits Westerik van Bewilder aanwezig. Boeijen sprak en Poels en Westerik zorgden voor muziek.



Vijf jaar geleden overleed zijn levenspartner Eveline Berghuis als gevolg van een hartstilstand. Zij werd 59. Voor Diels is het een enorm verlies. 'Hij was popliefhebber en vormgever. Zij was hoofd communicatie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ik was 'hun project'. Ik werd opgevoed door mijn ouders in Limburg. Maar zij leerden mij alvast van muziek en boeken te houden.'