Geef uw partner feedback na de seks, bij voorkeur schriftelijk

De meeste mensen die de Seksrabbijn kent, vinden de vraag na de seks 'was het fijn?' vreselijk, en terecht. Wat moet je daar ook op zeggen? 'Niet zo, maar we wonen in hetzelfde huis en we hebben een hypotheek samen, dus we modderen maar voort.'



Het zou misschien wel fijn zijn als je de volgende dag een sms of mail krijgt waarin staat: 'Het was al met al aangenaam, maar je vingerde alsof je een vlek uit een tafellaken probeerde te verwijderen. Zal ik langskomen om je wat meer over vingeren te vertellen?'



Zeker, er zijn schoften onder de mensen en zij zullen dergelijke ideeën en dergelijke technologie misbruiken om de ander te vernederen, in de hoop zichzelf zo minder minderwaardig te voelen, maar we mogen dergelijke ideeën niet laten kapen door de schoften.