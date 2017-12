Folkmuzikant uit De Peel werd ster in VS

'In de eerste helft van je leven verlang je naar iets dat alles oplost en zin geeft, de totale liefde bijvoorbeeld. Met de ouderdom droogt dat verlangen op en groeit er een verlangen naar de tijd dat je het verlangen nog voelde, naar hartzeer.'



Ad van Meurs was levensfilosoof en muzikant. Dat was een ideale combinatie. Hij was Big in Eindhoven maar ook zeer gewaardeerd bij folkliefhebbers in de rest van Nederland en in de Verenigde Staten.