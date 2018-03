Esther Gerritsen: de enige categorie die nooit lijkt uit te sterven is die van de 'bedreigde diersoorten'

Sudan is overleden, hij is 45 jaar oud geworden. Hij was de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn. Ook wel The Last Male Standing genoemd. Zou zijn ingevroren sperma de soort ooit redden?



Alle kranten lieten ontroerende foto's van hem en zijn verzorgers zien. Een man die hoofd aan hoofd met Sudan zit, of een die hem een wortel voert. Nu is Sudan er niet meer.



Gelukkig was er ook prachtig nieuws over een ander dier. De Periplaneta americana doet het geweldig goed. De Amerikaanse kakkerlak komt oorspronkelijk uit het noorden van Afrika, maar heeft zich 'als ongedierte' over de hele wereld verspreid.