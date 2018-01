Nu de feestdagen voorbij zijn, is het goed de telefoonseks-etiquette door te nemen. De . In de zomer gaat men over tot daden of men begeert vruchteloos.ervaring leert dat de winter hét telefoonseksseizoen is



U wordt bijvoorbeeld overvallen door nood - in dit geval is het beter om over nood dan over lust te spreken - terwijl u in een restaurant zit of aan het werk bent. Misschien komt de nood tot u terwijl u de zilveren bruiloft van uw schoonouders aan het vieren bent. Alles is mogelijk, goede voornemens of geen goede voornemens.