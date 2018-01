Eindelijk maandag: heerlijk de oudejaarsrestjes opeten

Marjoke Kueter trouwde in 1969 met een man uit Grenoble en verhuisde in hetzelfde jaar met hem naar Frankrijk. Sindsdien heet ze Marjoke Jarrin-Kueter en viert ze le réveillon op Franse wijze: zonder oliebollen, met oesters.



Die verhuizing naar een nieuw land, daar was destijds niks ingewikkelds aan, zegt Marjoke. Eerst woonden ze bij zijn ouders in Grenoble, daarna volgden tal van verhuizingen binnen Frankrijk. 'In die tijd ging alles veel makkelijker dan nu.' Eén ding is nooit veranderd: ze gaat nog net zo graag op reis, zoals afgelopen jaar naar Libië, en past zich nog altijd moeiteloos aan. Hop, de auto in, een weekend logeren bij een van de drie kinderen - zoon Christophe, op de foto, woont in Lyon. In de eerste week van januari is een van de vijf kleinkinderen jarig en rijdt Marjoke naar Parijs.