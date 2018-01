Een geslaagde tv-serie is net zoiets als een geslaagde relatie

Voor de moderne mens is een geslaagde tv-serie net zoiets als een geslaagde relatie: eerst ben je heel lang bezig er een te zoeken, je loopt veel blauwtjes en moet veel zaken onafgemaakt achterlaten, je krijgt enthousiaste tips van vrienden waarbij je welwillend knikt maar eigenlijk al weet dat het niets gaat worden, en als het eenmaal aan is tussen jou en een serie kun je aan niets anders meer denken, wil je elke avond en vermoei je je omgeving met eindeloos geratel over je nieuwe liefde.



Welnu, dat had ik al lang niet meer meegemaakt. En heus, ik had het geprobeerd, met Stranger Things en Black Mirror en dat Ene Heel Goeie Seizoen Van Girls, Fargo Zoveel, House of Cards en The Crown, maar sinds het zien van de laatste aflevering van Breaking Bad twee winters geleden, waarna ik een week rouwde omdat het nu echt afgelopen was, was er seriegewijs niets meer op mijn pad gekomen waarbij ik niet structureel na twintig minuten in een diepe slaap viel.