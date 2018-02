Durk van der Mei (1924-2018): bedaard politicus en vriend van veteranen

Nederlands-Indië

Durk van der Mei werd geboren in het Gelderse Brummen in een gezin van drie kinderen. Zijn vader was daar commies van de belastingdienst. Hij doorliep het Christelijk Lyceum in Zutphen. Meteen na de bevrijding meldde hij zich als vrijwilliger voor de bevrijding van Nederlands-Indië van de Japanners. Hij volgde een artillerie-opleiding in Engeland, waarna hij naar Indië werd gezonden - niet meer om de kolonie van de Japanners te bevrijden, maar om te strijden tegen de vrijheidsbeweging van Soekarno.



Hij raakte bij de gevechten gewond en werd bevorderd tot opperwachtmeester. Na terugkeer in Nederland ging hij economie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat hij zijn doctoraal had behaald, bleef hij hier werken als kandidaat-assistent.



Intussen was hij politiek actief geworden binnen de Christelijk Historische Unie (CHU), waarvoor hij in 1956 in de Tweede Kamer werd gekozen.