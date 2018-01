Dreig je te verzanden in gepieker over geld? Denk dan: 'joert'

Ik weet dat het allang geen crisis meer is, maar wie, zoals ik, toch nadenkt over financiële doemscenario's - als dat je hobby is, geef je die niet zo snel op - heb ik een tip. Lange tijd was het mijn tip, en die heb ik hier ook weleens gegeven, om als je dreigde te verzanden in gepieker over geld, aan het steekwoord 'joert' te denken.



Het viel me een paar jaar geleden namelijk op dat veel mensen door het verlies van hun baan of de gedwongen verkoop van hun huis in een joert beland waren. Nou ja, niet veel, maar ik hoorde het in mijn omgeving toch zeker twee keer.