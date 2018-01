Dit moet u gaan horen en zien in 2018

12. Paul Groot transformeert tot Cole Porter in musical You're the Top

Het leven achter de façade laten zien, dát kan volgens acteur en zanger Paul Groot (50) in een biografische musical. Eerder stond Groot, de ervaren imitator uit Kopspijkers en Koefnoen, al in musicals over Wim Sonneveld, Adèle Bloemendaal en Robert Long. Nu speelt hij in een nieuwe versie van de musical You're the Top uit 1995 een grootheid uit de Amerikaanse showbusiness: de componist en liedjesschrijver Cole Porter (1891-1964). Porter voegde klassiekers als I've Got You Under My Skin en I Get a Kick Out of You toe aan het American Songbook en leidde als homoseksueel een complex dubbelleven.



You're the Top, door American Songbook Productions, regie Gijsde Lange. Première 22/1 in Stadsschouwburg Utrecht, tournee t/m 12/5.