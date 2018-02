Dit is wat lezers wilden weten over Lust & Liefde (stiekem onze best gelezen rubriek)

Welke liefdestip wil je iedereen meegeven?

In de liefde gaat het niet om het grote, maar om het kleine gebaar. Niet om een verrassingsreisje naar Parijs, maar die fietsband snel even plakken omdat ze haast heeft en naar haar werk moet. In liefde gaat het om gezien worden, in al je behoeften. Dus let erop dat je oog houdt voor elkaar: door elkaar iets te gunnen - overwerk, een vakantietje, een avondje sporten, naar het café met vrienden - laat je blijken dat je ziet wie de ander is, en waar hij of zij gelukkig van wordt.