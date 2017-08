Die ongelofelijke veerkracht van de mens

Het was best een vreemd gezicht, zegt Micha de Winter (66), over de grote hutkoffer die hij pontificaal had neergezet in het universiteitszaaltje in Utrecht waar hij eind mei zijn afscheidsrede gaf. De hoogleraar pedagogiek, tevens bekleder van de speciaal voor hem opgerichte leerstoel voor maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, lid van de Raad voor het Jeugdbeleid en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen, koninklijk onderscheiden bovendien, als 'uitzonderlijk invloedrijk pedagoog', had besloten dat het er bij zijn emiraat nou maar eens tijd voor was, om zijn kijk op opvoeden te verklaren aan de hand van zijn familiegeschiedenis.