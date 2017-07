De vrouw voor me ging maar door over haar 'spreidvoet' en 'beperkte flexie'

In eigen land loop ik van mei tot september op teenslippers; ideaal, luchtig schoeisel dat niets kost, nergens knelt en de hele dag vriendelijk 'flip, flop' fluistert tegen je voetzolen; niks meer aan doen. Maar nu nadert de vakantie. Door de een of andere hersenkronkel bedacht ik dat dat niet kán, vakantie op teenslippers. Niet omdat ik dan in het oog loop als toerist - het is geen schande om eruit te zien als een toerist, wanneer je er een bént - maar omdat ik me kwetsbaar voel, op die nietige rubber flapjes in den vreemde. Misschien is het asfalt er wel heet als lava, waardoor ze smelten, of tref ik scherpe keitjes, die ze aan flarden scheuren, en dan stá ik daar, ver van huis, barrevoets als een boetepelgrim, overgeleverd aan de vijandige elementen.