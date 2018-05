De nieuwe oogst: Melanie Bonajo, Have a Nice Day en Infinity War

5 Documentaire ****

Is dit echt? Kan dit zomaar? Het zijn vragen die opspelen bij het zien van So Help Me God, de ongefilterde Belgische documentaire van Yves Hinant en Jean Libon over het Brusselse rechtssysteem. Het Franstalige regisseursduo volgde de extravagante onderzoeksrechter Anne Gruwez, die de camera vrij toeliet in haar dagelijkse praktijk. (Bor Beekman)



So Help Me God. Regie Yves Hinant en Jean Libon.