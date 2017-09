Een beetje naaktheid staat monogamie niet in de weg

Als u met verschillende mensen jongleert - op wat voor manier dan ook, telefonisch, per sms, per brief - is het zaak dat de ene persoon niet van de andere afweet. De mens verlangt naar exclusiviteit, ook als hij beweert daar niet naar te verlangen. (Mocht u met uw kinderen jongleren, komt deze regel te vervallen. Doorgaans weet het kind dat het broertjes of zusjes heeft. Maar als u dat geheim wilt houden kunt u zeggen: 'We hebben een tijd een logeetje in huis.')



Hoe kunt u monogaam blijven en toch jongleren? U kunt zeggen: 'Ik wil niets met je doen, maar je mag naar me kijken terwijl je masturbeert.' Een beetje naaktheid staat monogamie niet in de weg. En masturbatie is een betrekkelijk veilige manier om seks te hebben. Het is niet nodig dat die activiteit altijd maar in afzondering plaatsvindt. Goed mogelijk dat u nog wat van andermans techniek kunt leren.