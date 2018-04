De 'kolonisten' zijn uit de naam van het spel 'Catan' verdwenen. Nee, niet om de nare bijsmaak, zegt de spellenmaker

Tot 2014 stond het spel in de ruim 25 landen waarin het wordt gespeeld onder verschillende namen bekend. In Duitsland heette het spel bijvoorbeeld 'Die Siedler von Catan' en in Amerika 'Settlers of Catan'. Calis: 'Directe aanleiding was een computerspel dat we wilden uitbrengen in 2014. De woorden Siedler en settler stonden al geregistreerd. Catan is de gemeenschappelijke deler in elk land. En de uitspraak van Catan is in alle landen hetzelfde, dat is natuurlijk heerlijk.' Of er destijds ruchtbaarheid is gegeven aan de naamsverandering, weet Calis niet.



Calis erkent dat 999 Games klachten heeft binnengekregen over het woord kolonisten. 'We kregen misschien twee of drie klachten per jaar van consumenten. Dat gebeurt wel vaker. We krijgen ook klachten van mensen die begaan zijn met het milieu over het gebruik van plastic in onze spellen.' Na de naamswijziging in 2014 zijn er geen klachten meer binnengekomen.