De grote V Zomer Quiz (aflevering 1)

Begin deze zomer bombardeerde New York Magazine 'the return of the squiggle' tot een ding van het moment. Naar het schijnt lopen de voorlopers in Brooklyn weg met de wormachtige figuurtjes, typerend voor de groep architecten en vormgevers die in december 1980 samenkwam in een Milanees appartementje. Ze waren het erover eens dat het moderne design wel wat minder stijfjes mocht, persoonlijker en vrolijker ook.