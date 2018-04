De blauwe envelop van de Belastingdienst heeft meer functies dan alleen het overbrengen van informatie

De blauwe envelop van de Belastingdienst is niet alleen maar een hoesje voor een informatiedrager. Voor heel veel mensen is het ook een geheugensteuntje. Na binnenkomst blijft hij - geopend of ongeopend - rondzwerven. Van de keukentafel via de piano naar het bureau. Maar je weet de hele tijd: ik moet hier nog wat mee.



Hoe anders is dat als de Belastingdienst een mailtje stuurt. Ook daarbij kun je niet direct zien wat de boodschap is. Je weet alleen maar dat er een bericht voor je klaar staat in je berichtenbox op mijn.