Corrie Vogelaar (1929-2017) was een feministische boerin met zakeninstinct

Slim kind

Het was de laatste keer dat veel mensen haar zagen. Ze overleed 28 december in Swifterbant in de Flevopolder. In mei stierf haar echtgenoot, Piet Vogelaar. Hun dochter, voormalig minister Ella Vogelaar, sprak op de uitvaart over een bijzondere vrouw. 'Ze was boerin in hart en nieren, maar ook een feministe.' Het was daardoor niet eenvoudig om haar man of haar kind te zijn, zo bekende ze. Ze had uitgesproken meningen en stelde hoge eisen aan zichzelf en haar omgeving. Onder het pseudoniem 'Vrouw van Echtveld' had ze jarenlang een column in het Agrarisch Dagblad. Ze was volgens Johanna Schuurman-Pos, zelf ook boerin, zeer actief in het bestuur van de organisatie van kritische boerinnen - Landelijke Boerinnen Belangen - die vooral opkwam voor kleine boeren. Zo werd gestreden tegen de verhandeling van de melkquota waarvan vooral de rijke boeren zouden profiteren.



Ze werd als Corry Willy Hanse geboren in het Zeeuwse Bruinisse. Ze bleek een slim kind te zijn. De dorpsonderwijzer klopte daarom aan bij haar ouders en zei dat ze na de lagere school naar de hbs zou moeten gaan. 'Wat krijgen we nu?' riep haar vader nijdig: 'Corrie, die moet leren kroten koken en luren wassen. Als het nu een jongen was.'