Bewust spullen achterlaten na een onenightstand is volgens de seksrabbijn een vorm van gebiedafbakening

Wees origineel, één sok bijvoorbeeld. Of een linkerschoen

De Seksrabbijn dacht met enige weemoed aan spullen die hij in zijn woning had gevonden na het vertrek van een kortstondige liefde, een andere benaming voor scharrel. Een haarband, een boek, een gescheurde panty die vermoedelijk in de prullenmand had moeten belanden. Eén keer was een oplader achtergebleven. Een paar uur na het vertrek van de kortstondige liefde schreef de Seksrabbijn: 'Het was een mooie avond. Dank voor alles. Je oplader ligt hier nog. Ik neem aan dat je die terug wilt. Zullen we ergens afspreken of kom je hem halen?' Het antwoord kwam snel: 'Die oplader is niet van mij.'



Was de avond zo rampzalig verlopen, vroeg de Seksrabbijn zich af. Jaren later kwam hij haar tegen op een terras. Ze groette hem minzaam. Daarna volgde een kort gesprek en hij wilde zeggen: 'Ergens ligt nog een oplader van jou in mijn huis.' Dat deed hij toch maar niet.