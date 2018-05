Amber Brantsen viert weekend met het overwinnen van een paar mentale barrières

Mocht u zo'n ongezellige Twitteraar zijn die na het Journaal commentaar heeft op haar uiterlijk, pas op als u minder dan 130 kilo weegt

Ja, ze is verslaafd en competitief ook nog, hijgt ze terwijl ze een vrachtwagenwiel à 130 kilo optilt en omklapt, 'maar het is ook een mentale uitdaging. Dan denk ik: dat red ik niet, dat kan ik niet, maar dan lukt het toch. Dat is lékker.' Wat ze hier doet heet Crossfit, een kruising van atletiek, gymnastiek en krachttraining. Denk in de richting van Amber die een deadlift doet, of zich opdrukt in de ringen (dat is het gymnastiekgedeelte, dus niks geen gezellig apenkooien). Zwaar, kortom, en daarom heeft ze ook nagellak op: 'Dat leidt af van mijn handpalmen, die zitten onder het eelt en soms ook bloed.'



Dus mocht u zo'n ongezellige Twitteraar zijn die na het Journaal commentaar heeft op haar uiterlijk ('Als je een vrouw bent die op tv komt, gaat het alleen maar daarover, heb ik gemerkt. Haar, make-up, jurkjes, dik, dun, lang, kort, hakken of niet - het is altijd dat, nooit de inhoud'), pas op als u minder dan 130 kilo weegt. Ze zal het niet doen, maar ze kán het wel.